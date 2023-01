Die Grippewelle hat Belgien erreicht - Uniklinik Löwen setzt nicht dringende Behandlungen aus

Vor zwei Wochen sprach man bei Sciensano zum ersten Mal von einer Grippewelle, als festgestellt wurde, dass jeder fünfte Patient, der mit grippeähnlichen Symptomen zum Arzt ging, auch effektiv an der Grippe erkrankt war. Inzwischen werden in Belgien immer mehr Menschen mit Grippe in den Krankenhäusern behandelt.

„Derzeit liegen fast so viele Grippepatienten im Krankenhaus, wie Coronapatienten“, so Sciensano-Leiter Van Gucht: „Es kann aber bald sein, dass mehr Grippepatienten in der Klinik liegen, als an Covid-19 erkrankte Personen.“

Dies sei aber erst der Beginn der Epidemie. Van Gucht rechnet damit, dass der Höhepunkt in zwei bis drei Wochen erreicht sei: „Was wir jetzt beobachten, ist nicht abnormal, doch das wird wohl eine schwere Grippeepidemie. Leute, die zu Risikogruppen gehören, sollten sich impfen lassen.“ Es sei noch nicht zu spät und es seien noch ausreichend Impfdosen gegen die Grippe vorhanden.