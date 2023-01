Olivier Vandecasteele soll "den Sicherheitsinteressen des Iran geschadet haben"

Olivier Vandecasteele (Foto), der belgische NGO-Mitarbeiter, der seit Februar 2022 in einer iranischen Zelle sitzt, ist im Dezember 2022 zu 28 Jahren Haft verurteilt worden. Bisher war nicht klar, was man ihm vorwirft. Inzwischen hatte Belgiens Außenministerin Hadja Lahbib (MR) Kontakt zu ihrem Amtskollegen im Iran. Unser Video zeigt eine Solidaritätsaktion für Vandecasteele vor einigen Tagen in Brüssel.