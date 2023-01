Blinddarm entfernen oder Knieprothese einsetzen: In Belgien sind über 500 Eingriffe in der Tagesklinik möglich

Nach einer vorsichtigen und groben Schätzung könnte diese Änderung die Zahl der Eingriffe in der Tagesklinik von 644.000 auf etwa 865.000 erhöhen. Im Gegenzug könnte die Zahl der chirurgischen Eingriffe, die mit einem längeren Aufenthalt verbunden sind, von heute 700.000 auf 479.000 sinken.



Gesundheitsminister Vandenbroucke betont, dass es sich dabei nicht um eine Einsparung handelt: Die Mittel, die für unnötige Übernachtungen ausgegeben wurden, sollten an anderer Stelle in den Krankenhäusern investiert werden.

Weniger Übernachtungen bedeuten auch eine Entlastung des Pflegepersonals von damit verbundenen Aufgaben, insbesondere nachts und an Wochenenden. Die Intensivierung der Tagesaufnahmen ist somit auch eine Waffe im Kampf gegen den Personal- und Bettenmangel in den belgischen Krankenhäusern, der in den letzten Jahren akut geworden ist.