Mindestens 155 Menschen in Belgien durch Feuerwerkskörper beim Jahreswechsel verletzt

Mitten in der Corona-Krise beim Jahreswechsel 2020-2021 hatte die Stiftung ein Todesopfer und 20 Verletzte gezählt. Im letzten Jahr (2021-2022) erfasste die Stiftung 68 Verletzte, eine ähnlich hohe Zahl wie in den Jahren vor der Pandemie.

In diesem Jahr zählte die Stichting Brandwonden 12 Verletzte an Weihnachten und 143 Verletzte an Silvester. Die Zahl könnte noch ansteigen, da immer wieder Opfer erst Tage später mit nicht heilenden Verletzungen zum Arzt gehen. Am Mittwoche haben sich beispielsweise noch vier Opfer im Krankenhaus für Brandwunden in Neder Over Heembeek (im Norden von Brüssel) gemeldet.