Terrorprozess: Polizei erklärt, dass Abrini nackt durchsucht wurde, weil er sich mit Messer bewaffnen wollte

Weil der Angeklagte Mohamed Abrini bei seiner Verlegung vom Gefängnis in den Gerichtssaal im vergangenen Monat zu verstehen gegeben hatte, dass er Unruhe stiften und sich mit einem Messer bewaffnen wollte, hält die Polizei an den Sicherheitsmaßnahmen und u. a. an der umstrittenen Leibesvisitation fest. Bei der Anhörung auf dem Terrorprozess in Brüssel gaben die Anwälte von Abrini und El Haddad Asufi am Donnerstag bekannt, dass sie kein Mandat mehr haben, ihren Mandanten zu vertreten. Nach einer kurzen Vertagung hat die Gerichtspräsidentin sie von Amts wegen ernannt.