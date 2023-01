2022 wurde in Belgien 3,3 % weniger Elektrizität verbraucht

In den Monaten Oktober, November und Dezember ist der Stromverbrauch stark zurückgegangen. Alleine in diesen drei Monaten wurde in Belgien rund 8 % weniger Elektrizität verbraucht, als im Durchschnitt im Vergleich mit den fünf Jahren davor, so Elia im Jahresbericht 2022.

Der Großhandelspreis für Elektrizität stand letztes Jahr am belgischen Markt bei 245 € pro Megawattstunde. Das war eine bis dahin nie gesehene Höhe. 2021 lag dieser Preis noch bei 104 € pro Megawattstunden und 2020 sogar nur bei 32 €…

Dies steigert gleichzeitig den Run auf energiesparende Wohnungen und Häuser. Laut den Zahlen der Immobiliengruppe ERA liegen die Preise für Energiesparhäuser derzeit 18 % über den Preisen für weniger gut oder nicht ausreichend isolierte Immobilien.