Ab Ende 2023 soll der Nachtzug von Brüssel nach Wien täglich fahren

Alexander Gomme von der Interessengemeinschaft „Back on Track Belgium“ sagte gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ, dass dies eine gute Nachricht für mehr Nachtzüge in Europa sei: „In der Hochsaison stehen nicht genug Tickets für die Interessierten zur Verfügung. Das entmutigt und macht das Flugzeug interessanter. Durch mehr und regelmäßigere Angebote ist der Nachtzug eine vollwertige Option des öffentlichen Verkehrs.“

Hinzu kommt noch eine nächtliche Bahnverbindung zwischen Berlin und Paris, die allerdings Belgien nicht bedient. Doch es bietet sich hier eine Umsteigemöglichkeit in einen Hochgeschwindigkeitszug in Richtung Brüssel in Straßburg.

Eine weitere Möglichkeit sei, so Gomme, dass man in Mannheim Kurswagen aus Brüssel und Paris an die Züge nach Wien und Berlin anhängen könnte: „Das ist zwar noch keine direkte Verbindung, wie die von Paris über Brüssel nach Berlin und Moskau, die bis 2014 bestand, doch es zeigt, dass Brüssel weiter eine wichtige Bestimmung ist.“