Belgiens Unternehmerverband warnt davor, dass die Gewinne 2023 "in Rauch aufgehen werden"

Der belgische Arbeitgeber- und Unternehmerverband VBO sagt, dass nicht nur die Anpassung der Löhne und Gehälter an die Inflation ein Grund für Besorgnis sind - die Einkommen steigen zum Jahresanfang um durchschnittlich 11 %, sondern auch die steigenden Energiekosten.

Viele Unternehmen müssen in diesen Tagen ihre Verträge mit den Energieproduzenten und -lieferanten neu verhandeln und überall stehen deutlich höhere Preise an. Der VBO geht davon aus, dass die Mehrkosten, die in den kommenden Monaten auf die Großunternehmen in unserem zukommen, zwischen 35 und 55 Mia. € liegen werden. Diese Summe liegt in etwa im Bereich der Gewinne, die 2023 anvisiert werden.

Das bedeutet, dass diese Gewinne nicht investiert werden können, so VBO-Vorstand Pieter Timmermans: „Wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, ihre Preise anzuheben oder an die Verbraucher weiterzugeben, dann gehen die Gewinne eines Jahres vollständig in Rauch auf. Das bedeutet, dass kein Geld mehr da ist, um zu investieren. Und die Investitionen von heute sind die Jobs von morgen.“