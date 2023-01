Brüsseler Terrorprozess: Mitglieder der Hilfskräfte sprechen über ihren Einsatz

Die Hilfskräfte mussten mit der Angst arbeiten, dass möglicherweise noch eine Bombe explodieren könnte, während sie Opfern halfen. Man rechnete auch damit, dass es noch irgendwo anders in Brüssel einen Anschlag geben könnte.

Glück im Unglück gab es denn noch zu vermelden, so Major Jalet. Das Wetter war am 22. März 2022 gut, so dass Opfer, die z.B. aus der Metrostation Maalbeek geborgen wurden, sofort auf der Straße noch medizinisch versorgt werden konnten. Und die Attentate passierten tagsüber, so dass ausreichend Personal in Bereitschaft war und zur Verfügung stand.

Beim Anschlag auf den Nationalflughafen in Zaventem wurden 141 Personen verletzt und 16 getötet. In Maalbeek gab es 154 Verletzte und ebenfalls 16 Tote. Der Ernst und die Schwere der Verletzungen hätten es besonders den jüngeren und weniger erfahrenen Rettungshelfern und Sanitätern schwer gemacht, so Major Jalet. Erfahrenere Krankenwagenbesatzungen hingegen waren von der hohen Zahl der Opfer beeindruckt.