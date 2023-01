Buda-Brücke: Wieder Binnenschifffahrt zwischen Brüssel und Antwerpen möglich

Seit Freitagnachmittag können wieder Schiffe über den Kanal zwischen Brüssel und Antwerpen fahren. Das war eine Woche lang nicht möglich, weil ein Schiff die Buda-Brücke in Neder-over-Heembeek bei Brüssel am 30. Dezember gerammt hatte, als sich diese Hängebrücke in gesenktem Zustand befand. Für den Straßenverkehr ist die Buda-Brücke allerdings weiter gesperrt.