Corona in Belgien: Die Zahlen sinken – Ist Covid 19 über seinen Höhepunkt hinweg?

Die Krankenhäuser in Belgien meldeten in den vergangenen 7 Tagen (1. bis 5. Januar) durchschnittlich 96 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten täglich. Dieser Wert sinkt damit im Wochenvergleich um ein Viertel.

Aktuell (Stand Donnerstag, 5. Januar) werden in den Krankenhäusern 1.506 Coronapatienten behandelt, 23 % weniger als vor einer Woche. Von diesen Patienten müssen 100 intensiv behandelt werden. Kurzzeitig lag diese Zahl laut Sciensano bei 113, ist aber wieder unter die 100er-Marke gesunken.

Zwischen dem 1. und dem 5. Januar wurden pro Tag im Durchschnitt 865 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 registriert. Das ist ein Rückgang um 4 % gegenüber dem vorangegangenen Messzeitraum. Allerdings sank in der vergangenen Woche auch die Zahl der Coronatests um etwa ein Viertel auf rund 8.000 Vorgänge pro Tag.

Die aktuelle Positivitätsrate liegt bei 12,8 % (-2,2 %). Der R-Wert (Reproduktionswert) in unserem Land liegt derzeit bei 0,80. Ein Wert über 1 bedeutet, dass die Pandemie wieder an Kraft hinzugewinnt, ein Wert unter 1 belegt, dass die Pandemie rückläufig ist.

Die Zahl der Menschen, die in Belgien an einer Covid-19-Erkrankung sterben, bleibt mehr oder weniger konstant. In der vergangenen Woche (1. bis 5. Januar) starben in unserem Land täglich etwa 11 Menschen an den Folgen von Corona (- 6 %). Bis heute sind in Belgien offiziell 33.395 Personen an den Folgen von Corona gestorben.

Inzwischen sind in Belgien 3.846.510 Menschen vollständig geimpft, d.h. zweimal „klassisch“ geimpft plus 2 Booster-Impfungen - sprich 33 % der Gesamtbevölkerung bzw. 41 % der erwachsenen Bevölkerung (über 18 Jahre).