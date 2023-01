Die EU finanziert Straßen- und Gleisbauarbeiten in Belgien für den Transport von schwerem militärischem Material

In der jüngsten Vergangenheit hatte die EU Projekte im Sinne der militärischen Mobilität budgetär eher etwas vernachlässigt, doch seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sieht die Sache wieder ganz anders aus und einige Projekte bekommen eine neue Priorität. In Belgien geht es dabei um zwei konkrete Projekte.

Fast 31 Mio. € fließen in ein Projekt im Antwerpener Hafen, um einige Rangierbahnhöfe und deren Umfeld an die Bewegung und den Transport von vor allem schwerem militärischem Material der US-Streitkräfte anzupassen, damit deren Beförderung mit Güterzügen in Richtung Deutschland beschleunigt werden kann. Der Hafen von Antwerpen wird schon lange als Transithafen für US-Material, dass zur Verstärkung der Nato nach Europa gebracht wird.

Rund 30 Mio. € sind für die Anpassung eines Teilstücks der Autobahn E34 zwischen den Häfen von Antwerpen und Zeebrügge vorgesehen. Dieses Autobahnstück ist derzeit nicht für schwere Militärtransporte auf der Straße vorgesehen. Unter anderem müssen drei Brücken entlang der Verbindungsstraße N49 zwischen Damme (Westflandern) und Maldegem (Ostflandern) erneuert werden.