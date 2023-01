14-Jährige aus Anderlecht tot aufgefunden in Lüttich, sie und ihre Schwester (2,5) waren seit Donnerstag vermisst

Der Mann soll das älteste Mädchen über soziale Medien zum Einkaufen eingeladen haben. Die 14-Jährige soll ihre kleine Schwester mitgenommen haben. Die Leiche des Mannes wurde am Freitagmorgen in Plainevaux, einem Ortsteil von Neupré in Lüttich, gefunden. Nach ersten Erkenntnissen hat er sich das Leben genommen.

In seinem Auto wurde die kleine Schwester der 14-Jährigen gefunden. Sie war lebend und wohlauf. Die Leiche der großen Schwester wurde etwa zehn Kilometer nördlich an einem Waldweg in Ougrée gefunden. Die beiden Mädchen stammen aus Anderlecht und wurden seit Donnerstag vermisst.

Im Fall des Teenagers soll es sich um eine vorsätzliche Tötung handeln. Am Montag wird eine Autopsie durchgeführt. Der 37-jährige Mann ist der Justiz wegen vorsätzlicher Brandstiftung in Eupen bekannt. Dafür wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden.