Belgischer Sportpresseverband krönt Remco Evenepoel und Nafi Thiam zum Sportler und zur Sportlerin des Jahres

Die Belgian Tornados gewannen die Trophäe als Team des Jahres mit 640 Punkten, vor der Fußballmannschaft Union Saint-Gilloise (525 Punkte), die nach ihrem Aufstieg in der vorangegangenen Saison aus der zweiten Liga belgischer Vizemeister wurde, und vor der belgischen Männerauswahl im Radsport bei den Weltmeisterschaften (390). Das von Jacques Borlée gecoachte Team stand bei den drei größten Wettkämpfen des Jahres auf dem Siegertreppchen. In chronologischer Reihenfolge gewannen die Brüder Kevin, Jonathan und Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom und Jonathan Sacoor Gold bei den Hallenweltmeisterschaften in Belgrad im März, Bronze bei den Outdoor-Weltmeisterschaften in Eugene im Juli und Silber bei den Europameisterschaften in München im August.