Majestätsbeleidigung wird nicht mehr mit Gefängnis bestraft, aber Verleumdung des Königs wohl

In seinem Entwurf für ein neues Strafgesetzbuch interpretiert der Minister daher den Begriff der Majestätsbeleidigung im heutigen Kontext und im Einklang mit dem Urteil des Verfassungsgerichts. Er setzt die Definition mit derjenigen der Verleumdung natürlicher Personen gleich. Die Absicht, den König zu verleumden, muss also vorhanden sein, um eine Straftat zu begehen. Für die besondere verfassungsrechtliche Rolle des Königs wurde der Begriff der "Majestätsbeleidigung" beibehalten.



Aber diese Majestätsbeleidigung wird nicht mehr mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden können. Diese Vorwürfe werden in der Tat in Strafstufe 1 eingestuft, erklärte Van Quickenborne. Dazu muss der Richter eine Geldstrafe, eine Bewährungsstrafe oder gemeinnützige Arbeit verhängen. Das Ansehen des Königs wird also nicht mehr stärker geschützt als das der anderen Bürger.