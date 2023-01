Pensionssparfonds erleben das schlechteste Jahr seit 2008

Pensionssparfonds investieren sowohl in Aktien als auch in Anleihen. Und beide haben ein schwaches Jahr hinter sich. Anleihen halten Portfolios in der Regel über Wasser, wenn Aktien einbrechen. Aber auch die Anleihekurse sind im vergangenen Jahr stark gefallen. Das war auf die Politik der Zentralbanken zurückzuführen. Die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank haben ihre Leitzinsen in rasantem Tempo erhöht, um die hohe Inflation zu stoppen.

Steigende Zinsen sind an sich eine gute Nachricht für zinstragende Anlageprodukte wie Anleihen. Neue Anleihen bringen schließlich einen höheren Kupon, also einen höheren Zinssatz. Gleichzeitig verlieren aber die bestehenden Anleihen, die an der Börse gehandelt werden, an Wert. Das liegt daran, dass sich die Anleger von bestehenden, weniger interessanten Anleihen trennen und sie gegen neue, renditestärkere Anleihen austauschen.

Dieser einzigartige Cocktail aus fallenden Aktien- und Anleihekursen schadet den Rentensparern eine Zeit lang. Längerfristig bleiben die Renditen solcher Fonds jedoch positiv und liegen in der Regel über der Inflation.