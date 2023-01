Anlässlich ihres fünfzigsten Geburtstages hat sich Mathilde, die Königin der Belgier, für Wanderungen und Radtouren mit Menschen und Organisationen entschieden, die ihr am Herzen liegen. Dies geschah bereits im vergangenen Jahr.

Kronprinzessin Elisabeth ist im zweiten Jahr am Lincoln College der Universität Oxford in England, wo sie Geschichte und Politik studiert. Die Kronprinzessin wird während der Ferien und insbesondere zum Nationalfeiertag am 21. Juli in Belgien erwartet.

Über das Privatleben der Kronprinzessin, das selbst für die britische Boulevardpresse ein Geheimnis geblieben zu sein scheint, ist wenig bekannt. Vor zwei Jahren tauchten unschuldige Fotos auf, auf denen die Kronprinzessin im kurzen Rock ihrer Schuluniform mit Mitschülern plaudert. Es wird berichtet, dass damals Maßnahmen ergriffen wurden, um die Verbreitung von unfreiwilligen Schnappschüssen zu verhindern und das Privatleben des belgischen Königshauses besser zu schützen.

Es bleibt abzuwarten, wie lange die diesbezüglich getroffenen Vereinbarungen Bestand haben werden. Die Prinzessin steht jetzt auf der Liste der begehrtesten Singles der Zeitschrift Tatler. In der internationalen Presse wird sie für ihre makellose Erfolgsbilanz und ihren umwerfenden Kleidungssinn gelobt.