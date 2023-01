Covid-19: Belgien "rät" von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach China ab

"Luxemburg schließt sich der deutschen Reisewarnung an und rät derzeit von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach China ab", teilte das Außenministerium des Großherzogtums in einer am späten Samstagnachmittag veröffentlichten Erklärung mit. Auch in Belgien hieß es: "Seit Dezember erlebt China seine größte Infektionswelle aufgrund des Endes der Null-Covid-Politik. Angesichts des Risikos, dass die Krankenhäuser überlastet sind und Kranke im Notfall nicht schnell genug behandelt werden können, wird vorerst weiterhin von nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten", heißt es auf der Website des belgischen Außenministeriums.