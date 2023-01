Der Gesangskanarienverein von Eeklo feiert den 100. Geburtstag: „Zukunft ist aber ungewiss“

In Belgien stirbt die Zucht von singenden Kanarienvögeln allmählich aus, weil es schwierig ist, neue Mitglieder und Räumlichkeiten für die Aktivitäten zu finden. Dabei ist dieser flämische Volkssport im Ausland sehr beliebt.

"In Italien, Griechenland, Marokko, ja sogar bis nach Afghanistan und Amerika haben die Vereine viele junge Mitglieder. In Amerika gibt es sogar Frauen, die mit ihren Vögeln an Wettbewerben teilnehmen. Das ist ganz anders als in Belgien", bedauert Joris Pieters abschließend.