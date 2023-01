Deutlich mehr ausländische Touristen an Flanderns Küste: Doppelt so viele Franzosen und Deutsche wie Weihnachten 2021

Nach zwei Jahren, während denen Reisen wegen Corona kaum möglich war, fanden ausländische Urlauber in den nun zu Ende gehenden Weihnachtsferien wieder den Weg an die flämische Küste. Dies geht aus Zahlen hervor, die am Sonntag von Westtoer, dem Fremdenverkehrsamt von Westflandern, veröffentlicht wurden. Die Gesamtzahl der Tagestouristen und derjenigen, die an der Küste übernachteten, war jedoch leicht rückläufig.