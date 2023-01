Erste Resultate des Abwassertests des ersten in Brüssel gelandeten Flugs aus China liegen vor

Wissenschaftler des Rega-Instituts in Leuven haben gestern zum ersten Mal das Abwasser eines Direktfluges aus China analysiert. Belgien ist bestrebt, die Situation im Auge zu behalten, da China die Beschränkungen für Auslandsreisen lockert. Die Lockerung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Covid-Infektionen in der Volksrepublik stark angestiegen sein soll.

Die belgischen Behörden sind sehr daran interessiert, das Ausmaß des Ausbruchs in China zu überwachen und etwaige neue Varianten zu identifizieren. Elke Wollants vom Rega-Institut erklärte gegenüber VRT NWS, dass die Abwasserprobe aus den Toiletten an Bord des Hainan-Airlines-Fluges geringe Konzentrationen des Coronavirus enthielt. „Es wird schwierig sein, Varianten zu identifizieren, aber wir werden es versuchen".