Polizei nimmt Verdächtigen einer "Einbruchsserie" in Brüsseler Tiefgaragen fest

In der vergangenen Woche kam es in Brüssel zu einer Reihe von Einbrüchen in Tiefgaragen. "Sowohl am Dienstag, den 3. Januar, als auch am Donnerstag, den 5. Januar, wurden Fahrzeuge auf kostenpflichtigen Parkplätzen mutwillig beschädigt", so die Polizei in einer Pressemitteilung. "Diesmal wurden sechs Autos auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Bisschopsstraat aufgebrochen, und später in der Nacht wurden sogar 28 Autos auf demselben gebührenpflichtigen Parkplatz in der Léon Lepage Street aufgebrochen.