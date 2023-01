Zechpreller verbringt eine ganze Woche in De Haan, wo er „vergisst" zu bezahlen

Unter anderem in der flämischen Küstenortschaft Wenduine war ein Zechpreller am Werk. Der betreffende Mann hat bereits mehrere Gaststätten und Hotels um ihr Geld gebracht. So übernachtete er beispielsweise eine Woche lang in einem Hotel in Wenduine. "Er hatte hier eine offene Rechnung von 910 Euro", so Geschäftsführer Joeri Van Doninck.

"Seine Geschichte war, dass er hierher kam, um sich auszuruhen, bevor er wieder zur Arbeit musste", sagt Van Doninck. "Der Mann war zwar freundlich, aber er wäre noch freundlicher, wenn er zurückkommen würde, um seine Rechnung zu bezahlen", lacht der Geschäftsführer grimmig. "Er kam mir auch nicht sofort wie ein Obdachloser vor.“

Der Mann hielt sich mehrere Tage in dem Hotel auf und feierte dort auch die Silvesternacht. "Er hat hier sogar neue Freunde kennengelernt", fügt er hinzu. "Doch plötzlich war er verschwunden. Bei der Überprüfung seines Zimmers fanden wir noch eine Rechnung eines anderen Hotels. Die hatten also das gleiche Problem wie wir".