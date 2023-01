Belgiens Botschafter im Iran konnte Olivier Vandecasteele in dessen Zelle besuchen

Inzwischen wird er seit rund 10 Monaten isoliert in seiner Zelle festgehalten. Nach Angaben des Botschafters sei er abgemagert, habe er eingefallene Augen und gesundheitliche Probleme mit seinen Ohren und seinen Zähnen.

Er erzählte dem Botschafter, dass er an einer Art Scheinprozess gegen ihn habe teilnehmen müssen und er sei dabei stundenlang an Händen und Füßen gefesselt gefilmt worden. Die iranische Justiz verurteilte den Belgier dabei zu 28 Jahren Haft, ohne dass er mit seinem Anwalt, den er gar nicht erst kenne, gesprochen zu haben.

Olivier Vandecasteele reagierte auf die Nachricht, dass der Vertrag zwischen Belgien und dem Iran, mit dem er gegen einen in unserem Land verurteilten Terroristen ausgetaucht werden könnte, in einem Eilverfahren von iranischen Oppositionellen im Westen aufgehoben wurde. Bis März 2023 muss der belgische Verfassungshof in dieser Frage einen definitiven Beschluss fällen.