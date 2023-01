Das Rubenshaus in Antwerpen schließt für eine jahrelange Renovierung

Doch schon jetzt ist die Rede davon, dass der Blickfang nach den Arbeiten die neue Eingangshalle sein wird, die an der Seite des Gartens an der Hoplandstraße entstehen soll. Entworfen hat dieses Bauwerk (siehe Illustration unten) das renommierte flämische Architektenbüro Robbrecht & Daem Architecten. Es soll dabei helfen, die Besucher in Zukunft auf eine angenehmere Art und Weise empfangen zu können. Mit dazu gehören ein neues Museumscafé, die Rubens-Bibliothek und ein Studiensaal.

Am Ende soll das Rubenshaus etwa doppelt so groß wie bisher sein. Die Stadt Antwerpen finanziert dieses Projekt mit 22,7 Mio. € und das flämische Tourismusamt steuert 3 Mio. € bei. Eines ist aber noch unklar, nämlich wann das runderneuerte Rubenshaus wieder eröffnet werden soll. Geplant ist, 2027 zu eröffnen, denn dann ist der 450. Geburtstag von Pieter Paul Rubens. 2022 hatten noch rund 157.000 Menschen das Rubenshaus besucht.