Die Einwohner von Ninove wurden durch die archäologischen Ausgrabungen an der Abtei geführt

In Ninove in der Provinz Ostflandern wurde den Bewohner der Stadt zum ersten Mal ein Einblick in die archäologischen Ausgrabungsstätten an der Abtei der Mariä-Himmelfahrtskirche gewährt. Am Sonntagnachmittag wurde ihnen eine einmalige Führung geboten. Bei Arbeiten wurden kürzlich historische Elemente entdeckt, die bis auf das 12. Jahrhundert zurückgehen.