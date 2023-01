Magnetfischer finden Waffe in der Damse Vaart: Link zu den Killern von Brabant?

Einige Magnetfischer haben am Wochenende in der Damse Vaart (Foto) eine rostige Waffe entdeckt. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft untersucht jetzt eine mögliche Verbindung zu den Ermittlungen in Sachen Killerbande von Brabant. Die Polizei hatte erst kürzlich in diesem Kanal nach einer Uzi-Maschinenpistole gesucht, die in Verbindung mit der Bande stehen könnte, hatte jedoch seinerzeit keinen Erfolg.