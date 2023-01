Originale Coverzeichnung von "Tim in Amerika" kurzzeitig in Brüssel zu bewundern

Ab diesem Dienstag (10. Januar) ist fünf Tage lang die Originalzeichnung für das Cover des Albums „Tim in Amerika“ im Auktionshaus Artcurial in Brüssel zu bewundern. Letztendlich kommt dieses Artefakt aus der Feder des Tim & Struppi-Zeichners Hergé dort am 10. Februar unter den Hammer.