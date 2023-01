Prozess zum Terroranschlag 2017 in New York: Angehörige eines Todesopfers aus Flandern sind vor Ort

An der Schuld von Sayfullo Saipov besteht kaum Zweifel. Er überfuhr mit seinem schweren Pick-up-Truck Fußgänger und Radfahrer, um danach einen Schulbus zu rammen. Als er aus seinem Fahrzeug ausstieg, rief er „Allah-uh Akbar“ und schwenkte mit zwei Schusswaffen, die sich später als ein Luftgewehr und eine Paintball-Waffe herausstellten. Ein New Yorker Polizist stoppte Saipov mit einem Schuss in den Bauch, worauf dieser festgenommen werden konnte.

Sapov war zum Zeitpunkt des Anschlags 29 Jahre alt, verheiratet, Vater von 3 Kindern und radikalisierter Anhänger der islamistischen Terrorgruppe IS. 7 Jahre davor war er aus Usbekistan in die USA eingewandert und gewann in der Lotterie seine „Green Card“ zum Aufenthalt in den Vereinigten Staaten.

Am 31. Oktober 2017 kamen bei seiner Amokfahrt in Manhattan zwei Amerikaner, fünf argentinische Touristen und die damals 31 Jahre alte Ann-Laure Decadt aus Oostnieuwkerke in Westflandern, Mutter eines drei Jahre alten Sohnes und eines erst drei Monate alten Babys. Zwei weitere Belgier wurden schwer verletzt. Bei einer Frau mussten beide Beine amputiert werden.