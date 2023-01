Wurstbrot und Apfelberliner: Woher kommt die Tradition des "Verlorenen Montags" in Antwerpen?

Der „Verlorene Montag“ (in Niederländisch „Verloren Maandag“) wird jedes Jahr nach dem ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag begangen. Das ist dieses Jahr Montag, der 9. Januar. In der Gegend um Antwerpen taucht dieser „Verlorene Montag“ in Dokumenten aus dem 15. und 16. Jahrhundert auf und hierbei spielen die Beamten eine Rolle.

Offenbar leisteten an diesem Tag Beamte, Mitglieder der Gilden und andere offizielle Personen ihre Eide, wie einer Akte im Jahr 1730 zu entnehmen ist.

Doch die eigentliche Tradition dieses Tages entstand offenbar viel später. Sicher ist, dass viele Landsleute bis weit ins 19. Jahrhundert hinein am „Verlorenen Montag“ in eine Herberge zogen, um sich dort an Wurst und anderem geratenen Fleisch zu laben.

Das eigentliche Wurstbrot (in Blätterteig eingebackene Wurst aus Hackfleisch) soll erst Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Metzger irgendwo in Flandern erfunden worden sein.

Doch so richtig zur Tradition wurde dieses Wurstbrot- und Apfelberliner-Essen wohl erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Betreiber von Cafés und Kneipen damit ihre Stammkunden einluden. Letztendlich wird diese Tradition nur in der Provinz Antwerpen und im nahegelegenen Waasland fortgesetzt.

Aber, auch in der niederländischen Provinz Nord-Brabant gibt es diesen „Verlorenen Montag“. Dort ist er zudem als regionale Tradition geschützt und gehört somit zum immateriellen Kulturerbe. In den Niederlanden ist das Wurstbrot allerdings kleiner und aus herkömmlichen Teig gebacken.