Belgiens Regierung und Engie einigen sich auf eine Laufzeitverlängerung für zwei Atommeiler

Kraftwerksbetreiber Engie wollte im Rahmen der Verhandlungen zum Weiterbetrieb von Doel 4 und Tihange 3 auch Klarheit bezüglich der Kosten der Stilllegung und des Rückbaus der Meiler, die jetzt in Belgien vom Netz gehen und zur Endlagerung des hierzulande anfallenden Atommülls bzw. der entsprechenden Brennstäbe, doch auf diese Fragen gab es am Montag noch keine Einigung, wie Premier De Croo bemerkte: „Wir haben die grundlegenden Arbeit erledigt, um diesen Betrag in den kommenden Wochen zu bestimmen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir hiermit unsere Arbeit beginnen können.“

Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten von den flämischen Grünen (Groen) ergänzte dazu: „Es ist in unser beidem Interesse, Deutlichkeit zu diesen Parametern zu schaffen. Was kostet das? Wer übernimmt welche Kosten? Wer trägt die Verantwortung?“ Auf Basis dieses Rahmens werde in den kommenden Wochen weiterverhandelt, um die Feinheiten rund um die Rechnung für die Lagerung des Strahlenabfalls zu bestimmen. Niemand habe etwas davon, so Van der Straeten, „nicht zu wissen, wie hoch die Rechnung sein wird.“ Man müsse auch diesen Aspekt in die Hände nehmen, so die flämische Grüne abschließend.

Konkret betrifft das auch die Frage, wie hoch die diesbezüglichen Kosten für den belgischen Steuerzahler sind. Engie hat bereits eine „nukleare Reserve“ von 15 Mia. € angelegt, will aber vermeiden, dass in den kommenden Jahren weitere Kosten auf den Konzern zukommen. Die belgische Bundesregierung will hingegen verhindern, dass der Steuerzahler tiefer in die Tasche greifen muss.

In den französischen Medien kursierte eine finale Summe von 20 Mio. €. Nicht zu unterschätzen ist für den Energiekonzern Engie, dass diese Unkosten durchaus die Börse beeinflussen könnte, denn bei zu hohen Aufwendungen könnten die Kurse für die Aktien einbrechen oder zumindest deutlich an Wert verlieren…