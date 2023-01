Drogenkrieg in Antwerpen: 11-Jähige stirbt nach dem Beschuss eines Hauses

"Das war abzusehen"

Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) reagierte am Montagabend in der VRT-Magazinsendung „Terzake“ („Zur Sache“) auf den Vorfall und wies dabei direkt in Richtung der Drogenszene: „Die betroffene Familie ist bekannt, es gab hier schon mehrere Vorfälle. Es sieht so aus, dass dies schon wieder eine Abrechnung im Drogenmilieu ist. Hier läuft ein Drogenkrieg. Kriminelle greifen die Häuser von anderen Kriminellen an. Das machen wir jetzt schon seit Monaten mit. Was ich schon lange befürchtet habe, ist jetzt passiert. Es gab ein unschuldiges Opfer, ein Kind.“

„Das ist schrecklich, das war abzusehen“, so De Wever weiter: „Das kann nur ein Ansporn sein, um gemeinsam die Anstrengungen mit Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) und Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) zu verschärfen, die international und national notwendig sind, um der Drogenmaffia Herr zu werden.“