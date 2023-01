Hobby-Archäologe aus Limburg findet einen Dodekaeder aus römischer Zeit

Der Amateur-Archäologe Patrick Schuermans ist erst der dritte Belgier und der zweite Flame, die einen Teil eines Dodekaeders haben finden können. Schuermans sage dazu gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Limburg, dass er schon beim Fund ein gutes Gefühl hatte: „Als ich das Teilchen in einem Feld bei Kortessem entdeckte, hatte ich schon die leichte Vermutung, dass es sich um einen Dodekaeder handeln könnte. Ich hatte so etwas schon in Büchern und in einem Museum gesehen.“

Die flämische Landesagentur für das Kulturerbe bestätigte, dass es sich hier um einen solchen Dodekaeder aus römischer Zeit handelt. Ein Dodekaeder ist ein geometrischer Körper mit zwölf Flächen und einem Kügelchen an jeder Ecke. Meist sind diese Getenstände aus Bronze gegossen und hohl von innen. In der Regel ist damit ein platonischer Körper gemeint, nämlich das regelmäßige Pentagondodekaeder.

„Es ist nie wirklich deutlich geworden, wozu es dient. Manche denken, dass es ein Messinstrument ist oder etwas, um nach den Sternen zu schauen, damit die Bauern wissen konnten, wann der beste Zeitpunkt für die Ernte war. Doch auch dass ist nur eine Vermutung. Es bleibt echt mysteriös“, so der Hobby-Archäologe weiter.

Da der Dodekaeder römisch ist, hielt es Schuermans für logisch, ihn dem Gallo-Römischen Museum im limburgischen Tongeren zu übergeben: „Der archäologische Wert ist viel größer, als der finanzielle. Ich werden auch kein Geld dafür bekommen. Aber ich finde es wichtig, dass er nicht in irgendeiner Schublade verschwindet, sondern dass er ausgestellt werden kann.“