Iran erhöht die Strafe für Vandecasteele: 40 Jahre Haft, 74 Peitschenhiebe und ein hohes Bußgeld

Da Vandecasteele der einzige Belgier in einer iranischen Zelle ist, kann es sich nur um ihn handeln. Doch über die Höhe der Strafe gehen die Meldungen der internationalen Medien auseinander.

Laut der iranischen Webseite Mizan News soll ein Richter ihn nur zu 12,5 Jahren Haft verurteilt haben.

Noch andere iranische Medien schreiben folgendes: Vandecasteele sei wegen Kollaboration mit feindlichen Regierungen zu 12,5 Jahren Haft verurteilt sein, weiter zu 12,5 Jahren wegen Spionage, zu 12,5 Jahren wegen Geldwäsche und zu 2,5 Jahren wegen Geldschmuggel verurteilt worden.

Hinzu kommen auch laut diesen Medien ein Bußgeld in Höhe von 1 Million Dollar und 74 Peitschenhiebe.

Nichts von alledem sei gegenüber der belgischen Bundesregierung von iranischer Seite her bestätigt oder überhaupt mitgeteilt worden, so Bundesaußenministerin Hadja Lahbib (MR): „Wir haben den iranischen Botschafter einbestellt. Belgien verurteilt diese willkürliche Einsperrung und setzt alles in Bewegung, um diesen Haftumständen ein Ende zu bereiten und um diese zu verbessern.“