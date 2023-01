VRT-Interview mit dem jungen David Bowie aus dem Jahr 1969 aufgetaucht

Heute vor genau 7 Jahren starb der britische Musiker David Bowie (1947-2016). Zufällig ist jetzt ein verloren geglaubtes Interview mit ihm aus dem Jahr 1969 aufgetaucht, dass damals ein BRT-Journalist geführt hatte - so hieß der flämische Rundfunk VRT damals. Ward Bogaert, ein Kollege von Radio 1, stieß per Zufall auf das Tonband von damals, als er einen Twitter-Bericht eines Auktionshauses entdeckte, mit dem ein BRT-Tape aus den 1960er Jahren angeboten wurde. What‘s in a Name? Der damalige BRT-Reporter hieß ebenfalls Ward Bogaert, doch beide sind nicht miteinander verwandt.