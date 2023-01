"Es schmilzt" von Veerle Baetens geht beim Filmfestival von Göteborg in Premiere

„Es schmilzt“ geht in Göteborg im Ingmar Bergman-Wettbewerb an den Start. Das Festival läuft vom 27. Januar bis zum 5. Februar im schwedischen Göteborg. Wie Savage Film, die Produktionsfirma des Films mitteilt läuft der Streifen dort als europäische Premiere unter dem Titel „When it melts“. 10 Tage später geht der Film beim Sundance Film Festival in Salt Lake City in die nächste Runde.

Beim Filmfestival von Göteborg bündelt der Ingmar Bergman-Wettbewerb „bahnbrechende Debuts, experimentelle Geschichten und existentielle Erzählungen.“ Dieser Filmpreis wurde nach dem berühmten schwedischen Theaterregisseur und Filmemacher Ingmar Bergman benannt.

Veerle Baetens schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Maerten Loix auf Basis des auch in Deutschland erfolgreichen Romans „Es schmilzt“ („Het smelt“) von Lize Spit. Dieses Buch erzählt die Geschichte von Eva, einer jungen Frau, die Jahre nach einem extrem heißen Sommer wieder in ihr Heimatdorf zurückkehrt und die einen Eisblock im Kofferraum ihres Auto mit sich führt. Damit will sie mit ihrer Vergangenheit aufräumen.

Die beiden flämischen Schauspielerinnen Rosa Marchant und Charlotte De Bruyne spielen darin die junge und die erwachsene Eva. Das Produktionshaus Savage Films teilt mit, dass „Es schmilzt“ in Belgien erst im Herbst in den Kinos anlaufen werde.