Eskalierung im Drogenkrieg in Antwerpen: "Die Drogenkonsumenten sollten mal in den Spiegel schauen"

Gleichlautend reagierte Bundesfinanzminister Van Peteghem, der in seinem Amt Aufsichtsminister auch für den belgischen Zoll ist: „Die Drogenkonsumenten sollten echt mal in den Spiegel schauen. Wir können vielleicht lediglich einen Bruchteil von dem Aufhalten, was hereinkommt. Drogenkonsumenten müssen begreifen, dass sie unsere Sicherheit bedrohen und sogar in Gefahr bringen.“

Hier ergänzte Premier De Croo noch, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen des Drogenhandels sehr oft bei Menschen liegen, die eigentlich nichts damit zu tun haben: „Wie das kleine Mädchen. Wir müssen es alle verstehen. Drogenkonsum führt zu hohen Kosten für die Gesellschaft. Das können wir nicht akzeptieren.“

Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) will, dass jetzt so schnell wie möglich der nationale Sicherheitsrat zusammenkommt, um über das Thema Drogenkrieg zu beraten. Und gegenüber dem Antwerpener Regional-Sender ATV riet er am Dienstagabend dazu, doch die Armee zur Unterstützung der Polizeiarbeit gegen die Drogenmaffia in den Hafen zu schicken.