In Belgien geben die Parteien viel Geld für Imagewerbung in den sozialen Medien aus

2022 haben die Parteien in Belgien einen Rekordbetrag in Eigenwerbung in den sozialen Medien investiert. Laut AdLens hat alleine die N-VA hierfür letztes Jahr rund 1,7 Mio. € ausgegeben. Der rechtsradikale Vlaams Belang liegt hier nach der N-VA europaweit auf Platz 2 mit 1,1 Mio. €. Beide Parteien gaben mehrere hunderttausend Euro mehr aus für Präsenz bei Facebook und Instagram, als im Jahr davor. Dritter im Bunde der europäischen Top 3 sind die schwedischen Sozialdemokraten (Socialdemokraterna).

Auf Rang 12 in dieser Liste befindet sich mit Tom Van Grieken, dem Vorsitzenden der flämischen Rechtsradikalen Vlaams Belang eine Einzelperson, die noch vor Sadiq Khan, dem sozialistischen Bürgermeister von London auftaucht.

Auf rein belgischer Ebene führen in dieser Hinsicht flämische Parteien - von linker, wie auch von rechter Seite her - in dieser Liste. Die N-VA führt mit 1.715.490 € die Liste an, gefolgt vom Vlaams Belang mit 1.168.483 €, der linksradikalen Arbeiterpartei PVDA mit 446.646 €, den flämischen Liberalen Open VLD mit 336.781 €, den flämischen Grünen von Groen mit 301.966 € und den flämischen Sozialisten Vooruit mit 248.751 €. Erst dann taucht die erste frankophone Partei auf und das sind die Linksextremen der PTB, die 2022 248.466 € in Imagewerbung in den sozialen Medien investierten.

Kritiker werfen den Parteien vor, dies mit Steuergeldern zu finanzieren, denn in Belgien erhalten die politischen Parteien entsprechend ihren Stimmenanteil in den Parlamenten Dotationen aus der Staatskasse.