Nur ein leichter Rückgang bei den Umschlagszahlen im Fusionshafen Antwerpen-Brügge

Die definitive Fusion der beiden Seehäfen von Antwerpen und Zeebrügge wurde im April 2022 vollzogen. Damit wurden jetzt auch zum ersten Mal die entsprechenden Gesamtumschlagszahlen veröffentlicht. „Wir haben immer stark an die Fusion der beiden Häfen geglaubt. Aber jetzt sehen auch der Rest der Welt und Flandern den Mehrwert davon. Die Fusion kam zur rechten Zeit. Um ein Beispiel zu geben: In Antwerpen stehen die Kais voll mit Containern und es gibt zu wenig Platz. Die zusätzliche Kapazität finden wir in Zeebrügge“, so die Hafenschöffin.

Europas Tor für Energie?

Durch diese Fusion ist der Port of Antwerp-Bruges zum wichtigsten Exporthafen in Europa geworden, doch die Ambitionen reichen weiter. Ziel ist, den Gemeinschaftshafen nachhaltiger und energiefreundlicher zu gestalten. Hafenschöffin De Ridder deutete an, in welche Richtung das gehen soll: „Wir wollen in der Zukunft zum Energietor Europas werden. Durch den Krieg in der Ukraine sehen wir schon, wie sich die Energieströme verschieben, doch wir werden auch selbst grünen Wasserstoff importieren, der als Energiequelle für die petrochemische Industrie im Antwerpener Hafen genutzt werden soll.“