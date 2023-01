Wohin mit all den Weihnachtsbäumen? Vielleicht zum Tierpark?

In diesen Tagen werden überall in Belgien die Weihnachtsbäume eingesammelt. Überall sind Müllwagen oder LKW der Gründienste in den Städten und Gemeinden unterwegs, um diese ausgedienten Bäume abzuholen. Wo und wie die alle entsorgt werden, ist eine Frage für sich, doch einige Einrichtungen haben da so ihren kreativen Verwendungszweck für…