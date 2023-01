Brand in von Flüchtlingen besetztem Bürogebäude in Brüssel schnell gelöscht

In einem von rund 900 Flüchtlingen und Asylsuchern illegal besetzten leerstehenden Bürogebäude in der Paleizenstraat im Brüsseler Stadtteil Schaarbeek ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen, der allerdings rasch gelöscht werden konnte. Die Brüsseler Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Einige wenige der Bewohner erlitten leichte Rausvergiftungen.