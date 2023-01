Drogenkrieg in Antwerpen: Wer ist die Familie des getöteten 11 Jahre alten Mädchens?

Am Mittwoch fand in einer Moschee im Antwerpener Ortsteil Hoboken eine Gedenkfeier für die 11 Jahre alte Firdaous statt, die am Montagabend bei Schüssen auf das Wohnhaus ihrer Familie ums Leben gekommen war. Deren Familie wehr sich gegen den Vorwurf, sie gehöre zur Drogenszene in Antwerpen. Das Haus der Familie ist wiederholt Ziel von Anschlägen gewesen, mit denen offenbar Drogenbanden für Einschüchterung oder für Rache sorgen wollen.