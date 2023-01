Katargate: Europapolitikerin Marie Arena gibt ihr Amt als Vorsitzende des EU-Menschenrechts-Ausschusses ab

Die belgische EU-Abgeordnete Marie Arena (PS, Foto) tritt von ihrem Amt als Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses im Europaparlament zurück. Die frankophone Sozialistin teilte dies per Twitter mit. Der Name Arenas wird immer wieder in Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im EP genannt. Hier sollen Abgeordnete und Mitarbeiter des Hauses von Katar und Marokko dazu gebracht worden sein, Entscheidungen bezüglich Katars zu beeinflussen.