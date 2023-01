Neues historisches Album von "Suske und Wiske" handelt vom Antwerpener Drucker Christoffel Plantijn

Die Geschichte kann kurz zusammengefasst werden: Suske und Wiske und ihre Freunde Lambik, Sidonia und Jerom bekommen eine historische Karte von Antwerpen in die Hände und darauf ist ein mysteriöses Kreuz zu sehen. Mithilfe der Zeitmaschine von Professor Barabas ziehen die Abenteurer in das sogenannte „Goldene Jahrhundert Antwerpens“ in die Kreise um Drucker Plantijn.

Auch die Nachkommen von Suske und Wiske-Erfinder Willy Vandersteen freuen sich über dieses neue Album. Dessen Tochter Leen Vandersteen sagte dazu, dass es in der Linie der Arbeit ihres Vaters bleibe: „Comic-Geschichten sind für mich die ideale Weise, um junge Leute für Geschichte zu begeistern und um unsere Vergangenheit zu erleben.“