Stürmisches und regnerisches Wetter: Das Wetteramt gibt "Code Gelb" aus

Das KMI meldet Niederschlagsmengen von zwischen 20 und 40 Litern Regen. Lokal können diese Regenmengen auch noch mehr als diese Werte betragen. VRT-Wettermann Bram Verbruggen sagte, dass es vereinzelt zu kleineren Problemen mit den Regenmengen kommen könne, „aber wir erwarten keine Überschwemmungen.“ Allerdings hat das belgische Innenministerium die Notrufnummer 1722 für Notrufe bei nicht lebensbedrohlichen Fällen freigeschaltet.

Die Sturmböen waren am frühen Donnerstagvormittag am heftigsten. Nach und nach nimmt die Windgeschwindigkeit aber ab. In einigen Städten und Gemeinden in Belgien wurden vorsorglich Parks, Parkanlagen oder auch Friedhöfe geschlossen.

Bis zum Donnerstagabend soll es bei Temperaturen von 4 bis 9°C weiter regnen und ab Mitternacht wird es trockner und es kann zu Aufklarungen kommen. Der Freitag bleibt bei nur vereinzelten Niederschlägen (im südlichen Landesteil) weitgehend trocken. An der Küste und im Zentrum des Landes können weiter Sturmböen von bis zu 70 km/h vorkommen. Die Temperaturen liegen dann bei 4 bis 10°C.

Das kommende Wochenende wird wechselhaft und frischer bei Höchstwerten von 7°C. Ab Montag sinken die Temperaturen weiter und es kann auch in Flandern vereinzelt zu winterlichen Niederschlägen kommen.