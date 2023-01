Vergangenes Jahr wurden beim belgischen Fiskus 200 Mio. € Schwarzgeld angegeben

Letztes Jahr haben vermeintliche Steuersünder 199,4 Mio. € an Schwarzgeld beim Fiskus angemeldet. Dies brachte der Staatskasse rund 118 Mio. € ein, wie die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd meldet. Seit 2016 läuft in Belgien die vierte und wohl auch letzte Runde, um Schwarzgeld zu legalisieren. Am 31. Dezember 2023 ist aber Schluss damit.