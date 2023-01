Zwei flämische Wissenschaftlerinnen werden für ihre Forschung zur Rolle von Darmbakterien bei Alzheimer gefördert

Die beiden Wissenschaftlerinnen untersuchen die Verbindung zwischen Bakterien in den menschlichen Därmen und Alzheimer. Zu deren Arbeit heißt es: „Es ist schon bekannt, dass es einen Unterschied zwischen Darmbakterien bei gesunden Personen und bei Alzheimer-Patienten gibt. Es ist aber noch nicht bekannt, ob diese Unterschiede die Ursache für eine solche Erkrankung darstellen. Das schauen wir uns bei unseren Untersuchungen genauer an: In wie fern spielen diese Bakterien eine Rolle in der Entstehung dieser Krankheit.“

Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf Bläschen, die diese Darmbakterien bilden: „Vor kurzem wurde bekannt, dass Bakterien Bläschen freisetzen, doch diese Bläschen bleiben nicht in den Därmen. Sie können sich im gesamten Körper ausbreiten und sogar die Gehirnzellen erreichen, auf die sie negative Auswirkungen haben.“

Professorin Vandenbroucke und ihr Team versuchen, ob sie solche Bläschen im Blut von Alzheimerpatienten finden können: „Das kann uns dabei helfen, einen ‚Biomarker‘ für die Krankheit zu finden, ein sehr präzises Kennzeichen, an dem wir schon früh sehen können, ob jemand die Krankheit hat oder ob er dafür empfänglich ist.“ In einem weiteren Schritt kann diese Forschung vielleicht Deutlichkeit dazu verschaffen, ob diese Bläschen auch entfernt werden können, falls sie einen negativen Einfluss auf das Gehirn haben.