Corona in Belgien: rund tausend Patienten im Krankenhaus, weniger als 100 auf der Intensivstation

Rund tausend Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, befinden sich derzeit in Belgien im Krankenhaus. Knapp hundert von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt. Diese Zahlen hat das belgische Gesundheitsamt Sciensano am Freitag mitgeteilt. Pro Tag sterben weniger als zehn Patienten im Zusammenhang mit Covid-19. Dass die Zahl der Todesfälle in Belgien im Dezember höher war als erwartet, lag, laut Sciensano, an einer Kombination verschiedener Viren, der Kälte und der schlechten Luftqualität.