Lehrermangel wirkt sich auf Leistungen im 6. Schuljahr aus, Klassenbeste schneiden schlechter ab als früher

Die Lernleistung in Niederländisch und Mathematik verschlechtert sich, wie eine neue Studie der Katholischen Universität Leuven (KUL) ergeben hat. Professor Kristof De Witte analysierte die Ergebnisse der standardisierten Tests von Schülern in 1159 katholischen Schulen am Ende des letzten Schuljahres. Der Leistungsrückgang in Flandern ist seit 2003 in internationalen Studien zu beobachten. Die Corona-Krise und der Lockdown haben diesen Rückgang noch verstärkt, wie frühere Untersuchungen von De Witte zeigen. Auch der Lehrermangel scheint inzwischen ein wichtiger Faktor zu sein.