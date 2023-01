Russisches Kriegsschiff fährt an der belgischen Küste vorbei

Die Fregatte Admiral Gorshkov hatte am 4. Januar Seweromorsk an der russisch-finnischen Grenze verlassen. Russland selbst hatte bekannt gegeben, dass sich an Bord des Kriegsschiffes ein Hyperschall-Marschflugkörper befand. Die Fregatte wurde von dem Versorgungsschiff Kama begleitet. Die beiden Schiffe wurden nacheinander von der norwegischen und der britischen Marine eskortiert. Am Mittwoch passierten sie den Ärmelkanal in internationalen Gewässern.

Auch die belgische Marine folgte dem russischen Schiff, wie eine belgische Militärquelle bestätigte. Die Marine verfügt über ein Schiff, das 24 Stunden am Tag für diesen Zweck zur Verfügung steht. Die Schiffe fuhren 50 bis 60 Kilometer von der belgischen Küste entfernt, so die Quelle.